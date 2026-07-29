Продюсер Дворцов: Пугачева продлила права на бренд в России для получения отчислений

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певица Алла Пугачева продлила права на товарный бренд в России, чтобы получать отчисления, пока не может давать концерты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Ранее канал Baza в мессенджере MAX сообщил, что Пугачева продлила регистрацию товарного знака Alla Pugachova на территории России. С середины 1990-х годов Пугачева сотрудничала с компанией "Эконика". После отъезда певицы из России компания провела ребрендинг, однако права на использование названия оставались закреплены за фирмой еще несколько лет.

В результате Пугачева самостоятельно продлила права на бренд, оплатив госпошлину Роспатента. По предварительным данным, сумма продления прав могла составить до 170 тысяч рублей.

"Для чего Алла Борисовна продлила товарный бренд в России? Для того, чтобы ей шли отчисления и она могла, находясь не в России, помимо своей пенсии, зарабатывать таким образом, так как пока она не выступает", – пояснил Дворцов.

По его словам, сумма отчислений составляет минимум 1,5–2 миллиона рублей. Еще одной причиной такого решения может быть нежелание артистки быть забытой в России.

Между тем Пугачева может утратить права на товарный знак "Баронесса фон Орбах", если до августа не продлит срок его действия. Бренд был зарегистрирован в 1997 году. В частности, последний раз артистка продлевала срок действия исключительного права на товарный знак в 2016 году.