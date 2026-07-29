В Москве спасли спортсмена, который принимал мухоморы для наращивания мышц

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли спортсмена, который потерял сознание во время утренней пробежки из-за употребления мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мужчина принимал порошок и капсулы из мухоморов по совету знакомых для "улучшения эмоционального фона" и "наращивания мышц". Во время пробежки у него внезапно нарушилась координация, затем он потерял сознание, а очнулся уже в реанимации.

Другая пациентка поступила в медучреждение после приема мухоморов в надежде улучшить память.

"В порошке мухоморов содержатся яды – мусцимол и иботеновая кислота. Они негативно влияют на нервную систему и работу мозга, даже приводят к коме. Доказанной пользы для здоровья – нет", – говорится в сообщении.

После отравления мухоморами врачи провели пострадавшим детоксикацию организма для выведения ядовитых веществ. Кроме того, в реанимации им искусственно поддерживают дыхание и кровообращение.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал 12,4 тысячи сайтов с нелегальными БАДами. Под блокировку попали страницы с продукцией, содержащей вещества в превышении допустимых норм (например, витамин D3 50000 NOW Foods), а также опасные товары (капсулы "Микродозинг Красный Мухомор") и препараты, не прошедшие обязательную госрегистрацию.