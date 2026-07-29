Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 16:18

Город

В Москве спасли спортсмена, который принимал мухоморы для наращивания мышц

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского спасли спортсмена, который потерял сознание во время утренней пробежки из-за употребления мухоморов. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Мужчина принимал порошок и капсулы из мухоморов по совету знакомых для "улучшения эмоционального фона" и "наращивания мышц". Во время пробежки у него внезапно нарушилась координация, затем он потерял сознание, а очнулся уже в реанимации.

Другая пациентка поступила в медучреждение после приема мухоморов в надежде улучшить память.

"В порошке мухоморов содержатся яды – мусцимол и иботеновая кислота. Они негативно влияют на нервную систему и работу мозга, даже приводят к коме. Доказанной пользы для здоровья – нет", – говорится в сообщении.

После отравления мухоморами врачи провели пострадавшим детоксикацию организма для выведения ядовитых веществ. Кроме того, в реанимации им искусственно поддерживают дыхание и кровообращение.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал 12,4 тысячи сайтов с нелегальными БАДами. Под блокировку попали страницы с продукцией, содержащей вещества в превышении допустимых норм (например, витамин D3 50000 NOW Foods), а также опасные товары (капсулы "Микродозинг Красный Мухомор") и препараты, не прошедшие обязательную госрегистрацию.

Читайте также


медицинагород

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика