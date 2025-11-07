Власти РФ запретили продажу ряда анаболиков, стероидов и психостимуляторов

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Правительство РФ внесло ряд анаболических стероидов и психостимуляторов, ускоряющих рост мышц и сжигание жира, в список сильнодействующих и ядовитых веществ (СДВ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

В список добавили стероиды, в том числе дизайнерский андростанол, который схож с уже включенным в перечень фуразаболом. Также список пополнили несколько селективных модуляторов андрогенных рецепторов – SARMs: лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол.

Среди психостимуляторов в список СДВ вошел 1,4-диметилпентиламин (1,4-ДМАА). По химическому строению он похож на 4-метилгексан-2-амин (ДМАА), который уже состоит в упомянутом перечне.

Ранее сообщалось, что в России могут создать список лекарств, за которых водителей начнут лишать прав. К примеру, в него включат препараты, затрудняющие концентрацию внимания.

Правительство РФ также постановило Росздравнадзору контролировать соблюдение требований, связанных с назначением врачами биологически активных добавок (БАДов).