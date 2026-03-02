Metro: в США мать убила двоих детей и покончила с собой

Фото: 123RF.com/breizhatao

Во Флориде 44-летняя Моника Рубач застрелила сына и дочь, а затем покончила с собой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metro.

По данным правоохранителей, тела женщины и двух детей, 14-летнего Джоша Джеймса и 11-летней Эммы Джеймс, нашли в их доме после обращения мужа, Ричарда Джеймса, который находился в командировке в Южной Америке.

Мужчина обратился к местным властям с просьбой проверить дом, так как не мог связаться с семьей более суток. В результате на месте обнаружили тела. По словам представителя шерифа Рэнди Уоррена, были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Предварительно, женщина убила детей в разных комнатах, а затем покончила с собой. Как сообщали в полиции, семья переехала в этот район около трех лет назад. До этого правоохранители инцидентов по этому адресу не фиксировали.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии мать убила двух своих детей и спрятала их тела в чемоданы. Выяснилось, что женщина дала детям выпить дозу антидепрессанта, смешанного с соком. Дети почувствовали сонливость, пошли спать, а позже скончались. Их тела нашли через 4 года в чемоданах на складе, за который женщина перестала платить аренду.