Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 14:38

Происшествия
Главная / Новости /

Metro: в США мать убила двоих детей и покончила с собой

В США мать убила двоих детей и покончила с собой

Фото: 123RF.com/breizhatao

Во Флориде 44-летняя Моника Рубач застрелила сына и дочь, а затем покончила с собой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Metro.

По данным правоохранителей, тела женщины и двух детей, 14-летнего Джоша Джеймса и 11-летней Эммы Джеймс, нашли в их доме после обращения мужа, Ричарда Джеймса, который находился в командировке в Южной Америке.

Мужчина обратился к местным властям с просьбой проверить дом, так как не мог связаться с семьей более суток. В результате на месте обнаружили тела. По словам представителя шерифа Рэнди Уоррена, были зафиксированы признаки насильственной смерти.

Предварительно, женщина убила детей в разных комнатах, а затем покончила с собой. Как сообщали в полиции, семья переехала в этот район около трех лет назад. До этого правоохранители инцидентов по этому адресу не фиксировали.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии мать убила двух своих детей и спрятала их тела в чемоданы. Выяснилось, что женщина дала детям выпить дозу антидепрессанта, смешанного с соком. Дети почувствовали сонливость, пошли спать, а позже скончались. Их тела нашли через 4 года в чемоданах на складе, за который женщина перестала платить аренду.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика