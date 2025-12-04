Форма поиска по сайту

04 декабря, 13:05

Происшествия
TTOI: в Индии женщина топила детей, которых считала красивее своих

В Индии женщина топила детей, которых считала красивее своих

Фото: x.com/DNHindi

В Индии женщина убивала детей, которых считала красивее своих. Об этом сообщает The Times of India.

Раскрытие серии детоубийств началось после свадьбы в деревне Наулта, когда в ванной обнаружили тело шестилетней девочки по имени Видхи. Подозреваемой в преступлении оказалась 34-летняя Пунам. Она является женой фермера из деревни Бхавар и матерью четырехлетнего ребенка.

По данным полиции, женщина призналась, что убила девочку и еще троих детей за последние два года. Их смерти списывались на трагические случайности. Всех жертв Пунам топила в ваннах или других емкостях с водой.

Кроме того, в полиции сообщили, что мотивом для совершения преступлений послужила зависть. По словам Пунам, она хотела причинить вред тем детям, которые, по ее мнению, были красивее ее собственных.

Уточняется, что в январе 2023 года женщина утопила дочь своей невестки – девятилетнюю Ишику. Затем она убила своего трехлетнего сына Шубхама, опасаясь, что он мог стать свидетелем преступления.

В августе 2025 года Пунам утопила дочь своей двоюродной сестры – шестилетнюю Джию. По версии следствия, она увидела ребенка на свадьбе, заманила девочку в кладовку под предлогом помочь принести воды. После убийства злоумышленница заперла дверь и вернулась на праздник.

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Пунам.

Ранее в Индии мужчина случайно ранил своего двухлетнего сына топором, от чего ребенок скончался. Пострадавший играл в саду, когда туда пробрались обезьяны. Отец мальчика забрался на крышу и бросил топор в животных, но попал в шею своему сыну. Родственники мужчины подозревали, что преступление он совершил намеренно.

происшествияза рубежом

