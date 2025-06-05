В Индии отец случайно убил топором двухлетнего сына

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Отец случайно ранил двухлетнего сына топором, в результате чего он скончался, в индийском штате Уттар-Прадеш. При этом родственники подозревают мужчину в преднамеренном убийстве, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, ребенок играл в саду, когда туда пробрались обезьяны. Его отец Лакхан Сингх забрался на крышу дома и бросил топор в животных, однако попал в шею сына. Врачи не успели помочь, и ребенок умер.

Зять мужчины не поверил в это и заявил, что он убил мальчика назло супруге.

"В понедельник вечером у Лакхана случилась ссора с Анитой, он запер ее в комнате и избил. Вечером спор утих, но во вторник утром он вспыхнул с новой силой", – указал он.

По словам зятя, во время ссоры отец взял топор и убил ребенка.

При этом, как рассказал сосед семьи Джагат Сингх Саини, обезьяны уронили на мальчика железные прутья с крыши.

Ранее в Николаевской области на юге Украины женщина взорвала гранату, в результате чего погиб 3-летний ребенок. По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Комиссаровка. Сын соседей получил смертельные травмы, сама женщина позже скончалась в больнице.

