На Украине женщина взорвала гранату и убила ребенка соседей

Фото: телеграм-канал "Поліція Миколаївщини"

В Николаевской области на юге Украины женщина взорвала гранату, в результате чего погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на полицию Украины.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Комиссаровка. Местная жительница в состоянии алкогольного опьянения пришла к соседям и попросила отвезти ее в магазин.

Получив отказ, украинка вернулась домой. Спустя время она пришла с гранатой Ф-1 и взорвала ее во дворе доме. Сын соседей получил смертельные травмы, сама женщина позже скончалась в больнице, рассказали в полиции.

Ранее один человек погиб из-за взрыва в Доме профсоюзов в Одессе. По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с гранатой. Она взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, который арендовал в здании помещение. По факту случившегося возбудили уголовное дело.