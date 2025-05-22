22 мая, 09:14Происшествия
На Украине женщина взорвала гранату и убила ребенка соседей
Фото: телеграм-канал "Поліція Миколаївщини"
В Николаевской области на юге Украины женщина взорвала гранату, в результате чего погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на полицию Украины.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Комиссаровка. Местная жительница в состоянии алкогольного опьянения пришла к соседям и попросила отвезти ее в магазин.
Получив отказ, украинка вернулась домой. Спустя время она пришла с гранатой Ф-1 и взорвала ее во дворе доме. Сын соседей получил смертельные травмы, сама женщина позже скончалась в больнице, рассказали в полиции.
Ранее один человек погиб из-за взрыва в Доме профсоюзов в Одессе. По предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение с гранатой. Она взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, который арендовал в здании помещение. По факту случившегося возбудили уголовное дело.