Внуково и Домодедово вернулись к работе в штатном режиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее воздушные гавани работали по согласованию с соответствующими органами.

Ограничения ввеодились для обеспечения безопасности полетов.

В то же время в аэропорту Пулково на фоне угрозы атаки беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжают действовать ограничения на полеты. В результате три пассажирских самолета, следовавших в Петербург, изменили маршруты и приземлились в других аэропортах.