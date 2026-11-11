11 ноября, 03:00Транспорт
Внуково и Домодедово вернулись к работе в штатном режиме
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Ранее воздушные гавани работали по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения ввеодились для обеспечения безопасности полетов.
В то же время в аэропорту Пулково на фоне угрозы атаки беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжают действовать ограничения на полеты. В результате три пассажирских самолета, следовавших в Петербург, изменили маршруты и приземлились в других аэропортах.