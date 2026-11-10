Лидер правой партии Земмур подтвердил участие в выборах президента Франции

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Лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур официально объявил о намерении бороться за пост президента страны. Политик подтвердил свое участие в выборах 2027 года во время интервью телеканалу TF1.

Земмур объяснил решение тем, что не видит среди других претендентов кандидата, чья программа могла бы вывести Францию из нынешнего кризиса. По его словам, он намерен добиться того, чтобы будущее страны оставалось французским.

Одним из главных направлений своей кампании политик назвал борьбу с нелегальной миграцией. Он пообещал не только ограничить приток мигрантов, но и уменьшить их общее число во Франции к окончанию президентского срока. По расчетам Земмура и его команды, показатель можно сократить на два миллиона человек.

Для лидера "Реконкисты" это будет вторая попытка занять Елисейский дворец. В 2022 году он впервые участвовал в президентской гонке после ухода из журналистики и занял четвертое место среди 12 кандидатов, получив около 7% голосов.

Согласно последним опубликованным данным опроса Harris Interactive, проведенного с 3 по 5 ноября 2026 года, за Земмура в первом туре готовы проголосовать от 3% до 4% избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй – на 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на третий подряд срок из-за конституционного ограничения.