Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 23:51

Политика

Лидер правой партии Земмур подтвердил участие в выборах президента Франции

Фото: ТАСС/Zuma

Лидер французской правой партии "Реконкиста" Эрик Земмур официально объявил о намерении бороться за пост президента страны. Политик подтвердил свое участие в выборах 2027 года во время интервью телеканалу TF1.

Земмур объяснил решение тем, что не видит среди других претендентов кандидата, чья программа могла бы вывести Францию из нынешнего кризиса. По его словам, он намерен добиться того, чтобы будущее страны оставалось французским.

Одним из главных направлений своей кампании политик назвал борьбу с нелегальной миграцией. Он пообещал не только ограничить приток мигрантов, но и уменьшить их общее число во Франции к окончанию президентского срока. По расчетам Земмура и его команды, показатель можно сократить на два миллиона человек.

Для лидера "Реконкисты" это будет вторая попытка занять Елисейский дворец. В 2022 году он впервые участвовал в президентской гонке после ухода из журналистики и занял четвертое место среди 12 кандидатов, получив около 7% голосов.

Согласно последним опубликованным данным опроса Harris Interactive, проведенного с 3 по 5 ноября 2026 года, за Земмура в первом туре готовы проголосовать от 3% до 4% избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй – на 2 мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на третий подряд срок из-за конституционного ограничения.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика