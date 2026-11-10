Аэропорт Внуково перешел к работе по согласованию с соответствующими органами

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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Они связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Ранее депутаты Госдумы предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов через СМС. По словам авторов инициативы, путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов.

Уведомление потребуется при отмене рейса, переносе вылета, а также при подтвержденной задержке более чем на 30 минут.