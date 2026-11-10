МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника молдавского посольства

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российский МИД объявил сотрудника молдавского посольства в РФ неприемлемым лицом в ответ на объявление молдавскими властями персоной нон грата сотрудника российского посольства в Кишиневе. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что соответствующая нота уже вручена чрезвычайному и полномочному послу Молдавии Лилиану Дарию.

О том, что Кишинев решил объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства, стало известно 23 октября. Поводом для высылки стал беспилотный летательный аппарат, упавший на территории республики. Доказательств его российского происхождения представлено не было.

В МИД отмечали, что решение является звеном деструктивного антироссийского курса официального Кишинева. Его цель – разрыв связей между народами двух стран и разрушение отношений, которые складывались веками.

