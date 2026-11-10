Захарова высмеяла инцидент с отключением света во время выступления Санду

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала перебои с электроснабжением во время выступления президента Молдавии Майи Санду с отказом республики от российских энергоносителей. Дипломат иронично прокомментировала инцидент в своем телеграм-канале.

"Туши свет" – результат работы Санду", – написала Захарова.

Поводом для заявления представителя российского МИД стало отключение электричества во время выступления молдавского президента. Инцидент произошел на фоне заявлений Санду о полном прекращении закупок российского газа.

Глава Молдавии утверждала, что на протяжении десятилетий Москва использовала поставки энергоресурсов как инструмент давления на Кишинев. По ее словам, теперь республика больше не приобретает российский газ.