В Армении завели уголовное дело после смерти оппозиционера в СИЗО

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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи со смертью кандидата в мэры Степанавана от оппозиционной партии "Сильная Армения" Арсена Геворгяна в следственном изоляторе. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", – добавила она.

Вместе с тем разбирательство инициировала омбудсмен Армении Анаит Манасян. Об этом говорится в публикации на странице защитника прав человека в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По ее уточнению, инцидент произошел в уголовно-исполнительном учреждении "Нубарашен". Разбирательство затронет вопросы, входящие в мандат защитника прав человека и связанные со случаем смерти арестованного.

"Государство также обязано обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование уголовных производств, возбужденных по фактам смерти", – подчеркнула Манасян.

Ряд оппозиционных партий тем временем выступил с совместным заявлением. В нем Геворгян назван жертвой политических расправ, которые, по мнению авторов документа, инициировал премьер-министр Никол Пашинян. Партии потребовали, чтобы дипломатические миссии и международные структуры, работающие в стране, дали оценку этим процессам.

О смерти Геворгяна в СИЗО стало известно 10 ноября. Предварительно установлено, что у него не выдержало сердце.

Геворгян был арестован по обвинению в даче взятки. Его задержанию предшествовали обыски в домах и офисах более десятка сторонников и представителей "Сильной Армении".

Тогда в Антикоррупционном комитете Армении уточняли, что 14 граждан были задержаны в рамках уголовного дела о даче и получении взятки, содействии в подкупе избирателей в составе группы.