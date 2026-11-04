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04 ноября, 09:17

Политика

Сотрудники СК Армении проводят обыски в квартирах Самвела и Нарека Карапетянов

Фото: РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета Армении пришли с обысками в квартиры лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и руководителя фракции этой партии в Национальном собрании (однопалатном парламенте) Нарека Карапетяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она уточнила, что следственные действия начались с утра 4 ноября. О причинах обысков не сообщается.

"Обыски проходят также по другим адресам", – сказала Сукиасян, добавив, что эти адреса связаны с Карапетянами.

В свою очередь, пресс-секретарь СК Армении Кима Авдалян сообщила, что ведомство проводит одновременные обыски по 65 адресам. По ее словам, следственные действия идут в рамках уголовного производства, которое ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды ведомства.

Конфликт между Карапетяном и армянскими властями продолжается уже более года. В середине июня 2025 года в доме предпринимателя прошли обыски. Это произошло после его заявлений о том, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики".

В ходе последовавших акций протеста были задержаны около 45 человек, вышедших на улицы в поддержку Карапетяна. Самого бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Вину он не признал.

Спустя некоторое время Карапетяна арестовали. Обыски также прошли в головном офисе многопрофильной компании "Ташир".

Позднее стало известно, что предприниматель выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении по делу о национализации компании "Электрические сети Армении". Республику обязали воздержаться от изъятия компании, хотя правительство заявило, что уважает решение, но будет руководствоваться законом.

В июне 2026 года Карапетян заявил, что власти ограничили ему выезд из страны. Это произошло вскоре после парламентских выборов. По его словам, он планировал посетить КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе для изучения ситуации с экспортом сельхозпродукции, но пограничники сообщили о запрете.

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