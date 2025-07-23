Бизнесмен Карапетян выиграл у Армении дело о национализации "Электросетей"

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Российский бизнесмен Самвел Карапетян выиграл срочный арбитражный процесс против правительства Армении о национализации компании "Электрические сети Армении". Об этом говорится в заявлении Совета по защите Карапетяна на странице в Facebook (принадлежат Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России).

Семья Карапетян инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC). В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Армении.

По итогам слушания Армению обязали воздержаться от применения положений недавно принятых законов "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к компании, а также от дальнейших шагов по ее изъятию.

Кроме того, арбитраж пришел к выводу о необходимости применить срочные меры защиты, поскольку действия армянского правительства "вызывают серьезные сомнения в соблюдении Соглашения о взаимной защите инвестиций между Арменией и Кипром".

"Арбитраж также отметил, что "в отсутствие срочных мер защиты истцам будет сложно получить полную компенсацию ущерба, если они потеряют контроль над компанией или, что еще хуже, перестанут быть ее владельцами", – говорится в заявлении.

В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали в соцсетях посты с оскорблениями представителей Армянской церкви. В ответ оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить его и Акопян от церкви.

Карапетян, в свою очередь, заявил, что "небольшая группировка, забыв историю страны, напала на Армянскую церковь и народ республики". Он предупреждал, что если у политиков не получится вмешаться в происходящее, то его представители сделают это "по-своему". После этого в доме бизнесмена были проведены обыски.

Позже Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении.

При этом Пашинян также не исключал возможности национализации компании "Электрические сети Армении", если, как он выразился, она не возместит причиненный армянскому народу ущерб. По его словам, компании на это был дан месяц.