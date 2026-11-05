Посольство РФ обеспечит соблюдение прав задержанных в Анкаре россиянок

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Посольство РФ в Турции приложит усилия для соблюдения прав задержанных в Анкаре россиянок. Об этом РИА Новости сообщили в российском диппредставительстве.

Кроме того, российские дипломаты добились организации личной встречи с задержанными в Анкаре гражданками РФ. Сейчас им оказывается необходимая поддержка.

О задержании 34 гражданок России в Анкаре стало известно 4 ноября. Отмечалось, что это произошло 23 октября во время полицейских рейдов в ночных клубах "Максим", "Хавана" и "Фолибержер". Турецкие власти называют причиной нарушения морали и общественного порядка.

Сейчас россиянки находятся в столичном депортационном центре "Акюрт", с ними работает турецкий адвокат. Мобильные телефоны у задержанных изъяли, но возможность созваниваться с родственниками по стационарному телефону им оставили.

В ближайшее время ожидается заседание суда, который решит дальнейшую судьбу женщин. В свою очередь, источник в турецких правоохранительных органах сообщил, что задержанных депортируют в ближайшее время по решению суда.