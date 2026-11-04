Более 30 россиянок задержаны в Турции по обвинению в нарушении порядка

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34 гражданки России задержаны в Анкаре. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Турции.

Задержания прошли 23 октября во время полицейских рейдов в ночных клубах "Максим", "Хавана" и "Фолибержер". Турецкие власти называют причиной нарушения морали и общественного порядка.

Сейчас россиянки находятся в столичном депортационном центре "Акюрт", с ними работает турецкий адвокат. Мобильные телефоны у задержанных изъяли, но возможность созваниваться с родственниками по стационарному телефону им оставили.

В ближайшее время ожидается заседание суда, который решит дальнейшую судьбу женщин.

"По линии посольства были предприняты меры для обеспечения консульского доступа к гражданкам, а также прояснения причин задержания и условий их содержания", – заявили в посольстве.

Там добавили, что по мере развития ситуации задержанным окажут дальнейшую необходимую поддержку и содействие.

В свою очередь, источник в турецких правоохранительных органах сообщил агентству, что задержанных гражданок России депортируют в ближайшее время по решению суда.

Ранее двух россиян, а также гражданина Египта и гражданку Нигерии задержали на Бали по подозрению в нарушении условий пребывания. Рейд прошел в туристическом районе Чангу.

По предварительным данным, трое мужчин выступали в качестве диджеев в одном из ночных клубов, что не соответствует их разрешениям на пребывание. Один из россиян находился в Индонезии по визе, полученной по прибытии, а второй – по временному виду на жительство для инвесторов. Гражданка Нигерии превысила разрешенный срок пребывания в стране на 402 дня.

