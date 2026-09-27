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27 сентября, 20:01

Происшествия

Двух российских диджеев задержали на Бали после выступления в ночном клубе

Фото: телеграм-канал SHOT

Двух граждан России задержали на индонезийском острове Бали по подозрению в нарушении условий пребывания. Об этом сообщает портал Bali Post со ссылкой на главу иммиграционного управления Нгурах-Рай Мухаммада Новиандри.

Рейд прошел вечером 24 сентября в туристическом районе Чангу. Сотрудники иммиграционной службы задержали двух россиян, а также гражданина Египта и гражданку Нигерии. По данным ведомства, трое мужчин выступали в качестве диджеев в одном из ночных клубов, что не соответствует их разрешениям на пребывание.

"Трое задержанных иностранцев подозреваются в использовании разрешений на пребывание не по назначению: они выступали как диджеи в одном из ночных клубов в районе Чангу", – заявил Новиандри.

Один из россиян находился в Индонезии по визе, полученной по прибытии, а второй – по временному виду на жительство для инвесторов. Гражданка Нигерии превысила разрешенный срок пребывания в стране на 402 дня.

"Все четверо сейчас проходят дополнительную проверку разрешений на пребывание и иммиграционных документов в управлении Нгурах-Рай", – сообщил глава ведомства.

В операции также участвовали представители полиции, военной полиции и Национального агентства по борьбе с наркотиками. Новиандри подчеркнул, что такие проверки призваны обеспечить соблюдение иностранцами условий выданных им разрешений.

Ранее власти Таиланда ввели новые правила депортации иностранцев. Как сообщил посол России в королевстве Евгений Томихин, фиксируются два вида нарушений: нарушение срока законного пребывания в стране и осуществление нелегальной трудовой деятельности, в том числе в сферах, где рабочие места по закону предоставляются лишь тайцам.

В результате процедуры в отношении нарушителей – будь то просрочка визы или работа без разрешения – теперь осуществляются быстрее, подчеркнул Томихин.

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