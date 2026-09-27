Bild: министры внутренних дел 18 стран ЕС согласовали план действий при наплыве мигрантов

Фото: 123RF.com/adrianhancu

Министрами внутренних дел 18 государств Евросоюза разработан совместный план по противодействию внезапным всплескам нелегальной миграции на внешних границах ЕС. Об этом сообщает газета Bild.

Уточняется, что с такой инициативой выступил глава МВД Германии Александер Добриндт. Причиной этого решения стал июльский миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута, когда на территории Евросоюза оказались десятки тысяч жителей Марокко.

План был согласован на встрече в Мюнхене и состоит из трех основных пунктов. Согласно первому, на территории ЕС должны быть введены единые правила, которые будут определять и фиксировать факт внезапного миграционного давления на внешних границах.

Второй пункт говорит о необходимости запуска особого механизма, благодаря которому нелегалы будут оперативно выдворены, если ситуацию признают кризисной. Также при всплесках миграции в течение 24 часов предлагается направлять в пострадавшую страну особое подразделение европейского агентства по контролю границ Frontex.

Как сказано в материале, реализация мер осложняется позицией Испании, которая не участвовала в переговорах в Мюнхене и не присутствовала на экстренных слушаниях в Европарламенте по этой теме.

Испанская Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым прибытием мигрантов в июле. По некоторым данным, в город проникли примерно 72 тысячи человек. Поводом для массового перехода границы стали распространявшиеся в соцсетях сообщения о возможности беспрепятственно попасть в город.

