Токаев поручил за 10 дней подготовить план военной реформы в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству обороны и аппарату Совета безопасности страны в десятидневный срок представить план военной реформы. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Поручение прозвучало на совещании с руководящим составом Минобороны, где Токаев представил нового министра ведомства Айдоса Мырзахметова. Он назвал проведение реформы "безотлагательной задачей" и потребовал полностью изменить систему командования в соответствии с передовым международным опытом.

Президент Казахстана отметил, что новый министр должен будет решить достаточно сложные задачи для развития армии. Он подчеркнул, что в этом деле важны реальные действия, а не красивые слова.

Поводом для реформы стали проблемы, вскрывшиеся в ходе недавних учений в Каспийском море, где погибли военнослужащие. Токаев заявил, что у них не было необходимого снаряжения, в том числе морских спасательных жилетов. Гибель военных в мирное время он назвал следствием непрофессионализма офицеров, включая генералов.

Токаев потребовал разобраться, кто был автором проекта учений, как наблюдал за их ходом Генштаб, а также где в тот момент был Главнокомандующий Военно-морскими силами. Правительственной комиссии поручено оценить действия ответственных за проведение мероприятий.

По словам Токаева, в армии страны давно наблюдаются проблемы, которые так и не были решены. Он указал на отсутствие системной работы в этой области.

24 сентября в Мангистауской области прошли учения, в ходе которых в море унесло 17 военных моряков. В результате 14 человек погибли, еще трое были спасены.

По факту произошедшего в Казахстане возбудили уголовное дело. На следующий день МВД сообщило о задержании пяти должностных лиц системы Минобороны. Токаев поручил провести комплексную проверку ведомства.

Позже Даурен Косанов был освобожден от должности министра обороны. Его преемником стал Айдос Мырзахметов, который до этого командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

