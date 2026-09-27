Сбой произошел на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Нахождение человека на путях привело к задержке электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-3. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел на перегоне Перово – Люберцы-1. Там обнаружили травмированного человека, нарушившего правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На место прибыли медики, движение поездов на МЦД-3 организовали по соседним путям. Из-за этого ряд составов на участке от Митьково до Выхино следовал без остановки. Кроме того, задержали часть поездов Казанского направления в сторону области.

Сейчас от графика отстают пригородные электрички дальних маршрутов Казанского направления в область. Поезда МЦД-3 курсируют с установленным интервалом.

Ранее интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Кольцевой линии метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение ввели в график.

