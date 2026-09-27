Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 19:50

Транспорт

Сбой произошел на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД из-за человека на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Нахождение человека на путях привело к задержке электропоездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-3. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел на перегоне Перово – Люберцы-1. Там обнаружили травмированного человека, нарушившего правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На место прибыли медики, движение поездов на МЦД-3 организовали по соседним путям. Из-за этого ряд составов на участке от Митьково до Выхино следовал без остановки. Кроме того, задержали часть поездов Казанского направления в сторону области.

Сейчас от графика отстают пригородные электрички дальних маршрутов Казанского направления в область. Поезда МЦД-3 курсируют с установленным интервалом.

Ранее интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены на Кольцевой линии метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение ввели в график.

Читайте также


транспортгород

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика