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00:54

Политика

Зеленский пообещал Трампу рассмотреть снижение ударов по российским НПЗ

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским попросил его уменьшить активность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Тот пообещал рассмотреть такую возможность, отметил глава Белого дома в беседе с телеканалом Fox News.

"Я поговорил с Зеленским. Я сказал: "Вам нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов". Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступим", – рассказал Трамп.

Президент США также в очередной раз заявил, что намерен урегулировать конфликт.

Ранее Трамп уже говорил, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам серьезно сказались на цене дизельного топлива. Он также выразил уверенность, что украинский кризис может быть урегулирован до наступления зимы, если готовность к этому проявят обе стороны.

По данным СМИ, Трамп призвал Зеленского приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Однако украинский лидер отклонил данное предложение. Как отмечали журналисты, Зеленского расстроил сам факт того, что Трамп затронул этот вопрос.

Путин заявил, что РФ была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму

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