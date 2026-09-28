Вучич признался, что встречи с европейцами были для него мучением

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Александр Вучич, подавший в отставку с поста президента Сербии, рассказал, что общение с представителями Запада в последние четыре года давалось ему тяжело. Об этом он заявил после подписания соответствующих документов.

По словам Вучича, ни одна встреча в Европе не прошла для него комфортно, поскольку первым вопросом всегда было: почему Сербия не ввела санкции против России.

"И с русскими было тяжело, потому что их цель – сохранить NIS ("Нефтяную индустрию Сербии". – Прим. ред.) у себя. А у других – у них отнять, и в итоге страдает Сербия", – добавил Вучич, которого цитирует РИА Новости.

Вучич подписал документ о своей отставке 27 сентября. Он уточнил, что полномочия исполняющей обязанности президента перейдут председателю Скупщины Ане Брнабич. До конца декабря в стране пройдут досрочные президентские выборы.

В начале сентября руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) проголосовало за выдвижение Вучича кандидатом на пост главы правительства страны на предстоящих парламентских выборах. Сербский лидер также подписал указ о роспуске Скупщины и назначил выборы на 25 октября.