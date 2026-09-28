Трамп допустил возобновление ударов по Ирану до или после выборов в конгресс

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения ударов по Ирану до или после выборов в конгресс, однако не стал утверждать, что они точно будут. Об этом он заявил телеканалу Fox News.

Трамп также выразил уверенность, что США одержат победу в войне с Ираном, что приведет к резкому снижению мировых цен на нефть.

"С военной точки зрения мы уже победили, но это не значит, что мы остановились на достигнутом. Однако мы, безусловно, одерживаем грандиозную победу", – утверждает глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что США проведут переговоры с Ираном в ближайшее время. Он добавил, что пока Тегеран предлагает такие условия, на которые Вашингтон пойти не готов. По его мнению, Исламская Республика переоценила свои возможности.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран надеется на дипломатию с Вашингтоном, однако пока не видит смысла возвращаться к переговорам из-за действий американской администрации.