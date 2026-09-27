В МИД Ирана заявили о сохранении надежды на дипломатию с США

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Тегеран надеется на дипломатию с Вашингтоном, однако пока не видит смысла возвращаться к переговорам из-за действий американской администрации. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос о доверии к президенту США Дональду Трампу, глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран доверяет себе и готов как к переговорам, так и к войне.

Арагчи также сообщил, что Иран готов обсуждать с американской стороной сделку по обогащенному до 60% урану, однако перед этим важно повысить доверие сторон. По его словам, Тегеран предлагал такой вариант в 2025 и 2026 годах, и он остается на столе переговоров при условии, что Вашингтон докажет свое стремление к миру.

Министр подчеркнул, что обогащение урана до 60% происходит только в мирных целях и полностью соответствует обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран готов отказаться от урана, обогащенного до 60%, при достижении договоренности с Вашингтоном. Он подчеркнул, что страна хочет заключить соглашение с США, не претендуя на большее, чем предусмотрено международным правом.