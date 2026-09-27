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27 сентября, 16:31

Происшествия

Склад загорелся на площади 1,2 тыс "квадратов" в Южно-Сахалинске

Фото: vk.ru/public218298224

Склад мебельного магазина загорелся в Южно-Сахалинске. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в двухэтажном складе на Солнечном переулке. Есть угроза распространения огня на административное здание. Предварительно, никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе, в складских помещениях хранятся строительные материалы, лакокрасочная продукция и мебель. К ликвидации огня привлечены 26 человек и 6 единиц техники.

Ранее частный дом загорелся в деревне Красный Сад Тверской области. В результате погибли 3 человека. Их тела при тушении обнаружили огнеборцы. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

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