Склад загорелся на площади 1,2 тыс "квадратов" в Южно-Сахалинске

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Склад мебельного магазина загорелся в Южно-Сахалинске. Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что возгорание произошло в двухэтажном складе на Солнечном переулке. Есть угроза распространения огня на административное здание. Предварительно, никто не пострадал.

Как рассказали в пресс-службе, в складских помещениях хранятся строительные материалы, лакокрасочная продукция и мебель. К ликвидации огня привлечены 26 человек и 6 единиц техники.

Ранее частный дом загорелся в деревне Красный Сад Тверской области. В результате погибли 3 человека. Их тела при тушении обнаружили огнеборцы. По факту ЧП прокуратура начала проверку.

