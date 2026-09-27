Лесной пожар под Геленджиком ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лесной пожар, возникший в районе Джанхота под Геленджиком, полностью потушен. Об этом сообщили в краевом лесопожарном центре.

По данным ведомства, возгорание ликвидировали 27 сентября в 11:35 по московскому времени. Площадь пожара составила 0,1 гектара.

Вечером 26 сентября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что возгорание произошло в районе лесного массива в результате падения обломков дрона.

Локализовано пламя было рано утром 27 сентября. В результате никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

