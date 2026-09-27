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27 сентября, 12:38

Политика

Песков назвал саммит АТЭС хорошей возможностью для встречи Путина с Си и Трампом

Фото: kremlin.ru

Саммит АТЭС в Китае может стать возможностью для встреч Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом российский и китайский лидеры уже договорились о встрече в Китае. О формате возможных переговоров с американским президентом Песков говорить не стал.

"Это будет хорошая возможность лидерам так или иначе на полях пересечься. Будет ли это отдельная трехсторонняя встреча или это будут двусторонние встречи, сказать трудно", – сказал он журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Говоря об отношениях России и США, пресс-секретарь президента отметил, что они по-прежнему находятся "мягко говоря, не в лучшей форме". При этом Песков заявил, что Кремль исходит из участия Путина в саммите АТЭС.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне намечен на 18–19 ноября. Ранее председатель КНР во время визита в Вашингтон пригласил Трампа в Китай на ноябрьский саммит АТЭС. Приглашение прозвучало за чайной церемонией, и американский лидер согласился, пообещав содержательные переговоры.

По словам СИ, до конца года у них с Трампом будет еще два повода встретиться, так как помимо АТЭС в Китае будет проходить саммит G20 в США. Он также позвал в Китай и первую леди Меланию Трамп.

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