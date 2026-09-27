В Томске ликвидирован крупный пожар в здании возле ТЦ

Фото: 70.mchs.gov.ru

В Томске пожарные ликвидировали возгорание в нежилом здании, расположенном на улице Нахимова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Возгорание возникло вечером 26 сентября. Предварительно, воспламенилось двухэтажное кирпичное здание, в котором находится мебельный салон и офисы различных компаний, а также заброшенная пристройка. Рядом расположен торговый центр "Оранжевое небо".

Площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Спустя время его удалось локализовать. Спасатели не допустили перехода огня на соседние здания. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

