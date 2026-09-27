Средства ПВО за ночь сбили 96 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 27 сентября нейтрализовали 96 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 20:00 26 сентября до 08:00 27 сентября БПЛА были перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее мирная жительница получила акубаротравму в результате детонации FPV-дрона на территории домовладения в городе Шебекино Белгородской области. Пострадавшую направили в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте атаки повреждения получили гараж и два автомобиля.

Также две женщины получили акубаротравмы из-за удара дрона ВСУ по машине неподалеку от села Беленькое Борисовского округа. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, после оказания помощи отпущены домой. Транспортное средство повреждено.

