Движение перекроют в центре Москвы 27 сентября из-за марафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение в центре столицы временно ограничат 27 сентября в связи с проведением марафона. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:30. В этот период закроют проезд по ряду улиц, набережных, бульваров, мостов, переулков, проездов, площадей и тоннелей.

В частности, перекроют улицы Косыгина (от Университетской площади до Воробьевского шоссе), Большую Дорогомиловскую (боковой проезд), Смоленскую (в область), Садовую-Кудринскую, Большую Садовую, Садовую-Триумфальную, Садовую-Каретную, Тверскую, Балчуг, Большую Ордынку, Житную, Крымский Вал, Яузскую, Хамовнический Вал и Лужники.

Также закроют Бережковскую, Яузскую, Устьинскую, Серебряническую, Полуярославскую, Костомаровскую, Николоямскую, Берниковскую, Подгорскую, Котельническую, Гончарную, Кремлевскую, Москворецкую, Раушскую, Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные.

Помимо этого, ограничат движение на Новинском, Тверском, Страстном, Петровском, Цветном, Рождественском, Сретенском, Чистопрудном, Покровском, Яузском, Зубовском и Смоленском бульварах. Кроме того, перекроют Бородинский (в область), Костомаровский, Малый Устьинский, Большой Устьинский, Малый Москворецкий и Крымский мосты.

Более того, закроют Большой Путинковский, Костомаровский и Лубочный переулки, а также Устьинский и Садовнический проезды. Помимо этого, заблокируют проезд по Смоленской площади, а также в Маяковском и Октябрьском тоннелях.

На участках, где введены временные ограничения, запрещена парковка. Водителей просят быть внимательными и для поездок по городу выбирать метро.

Московский марафон проходит в столице 26 и 27 сентября. Для участников подготовили детский и взрослый забеги, а также студенческую и корпоративную эстафеты. В этом году в соревнованиях впервые примут участие порядка 43% зарегистрированных бегунов.

