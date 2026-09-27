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27 сентября, 11:10

Политика

ВС РФ установили контроль над Хрипунами Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные в результате активного наступления взяли под контроль населенный пункт Хрипуны в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", – сказано в сообщении.

Кроме того, российские военные предотвратили две попытки противника выйти из окружения в районе населенного пункта Нефедовка. По данным ведомства, за сутки потери украинских военных в кольце окружения составили до 60 военнослужащих, две боевые бронемашины, автомобиль, квадроцикл и два наземных робототехнических комплекса.

В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное. Также ведутся бои за освобождение Нестерного, Лукашово и Грачовки. Формирования противника уничтожаются в районах Варваровки и Рубленого Харьковской области.

Ранее российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области.

В Минобороны России уточнили, что Петропавловка и Лозовая перешли под контроль в ходе расширения внешней зоны контроля, а Марьино – в результате активных наступательных действий группировки войск "Север".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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