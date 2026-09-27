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27 сентября, 08:43

Политика

В Киеве поражен работающий на ВСУ центр обработки данных "Водафон"

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ в ночь на 27 сентября нанесли удары БПЛА по логистическим, портовым и транспортным объектам, задействованным в интересах украинских военных, а также по коммуникационным центрам и морским судам Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В числе целей – центр обработки данных "Водафон" в Киеве, который является одной из крупнейших компаний по предоставлению услуг мобильной связи и высокоскоростного интернета для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе для передачи разведданных.

Кроме того, в Киевской области поражен логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, где хранилась и распределялась западная военная помощь в интересах украинских военных. В Николаеве уничтожены два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним.

В Одесской области поражен логистический центр "Дрон Калинш" в Ильичовке, где хранились FPV-перехватчики. В порту Килия уничтожены штаб военно-морской базы "Восток", пункт базирования погранслужбы Украины, четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для ВСУ, а также объекты причальной инфраструктуры.

Помимо этого, на переходе морем поражено судно типа "сухогруз", которое доставляло в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по объектам в Одессе. В частности, днем 26 сентября в результате ударов дронами был поражен логистический центр "Эпицентр", используемый для хранения и распределения продукции военного назначения, поступавшей из зарубежных стран для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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