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27 сентября, 07:16

Общество

Средняя пенсия работающих граждан превысила 35 тысяч рублей в трех регионах РФ

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Средний размер пенсий работающих граждан в августе 2026 года превысил 35 тысяч рублей в трех регионах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Лидером по размеру выплат стал Чукотский автономный округ, где работающие пенсионеры в среднем получали 39 630 рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 36 174 рубля, в Магаданской области – 35 070 рублей.

В целом по России средняя пенсия работающих граждан в августе 2026 года достигла 24 017 рублей. Для сравнения: в августе 2025 года работающие пенсионеры получали в среднем 21 350 рублей.

Ранее стало известно, что средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в августе 2026 года достиг 25 849 рублей. Годом ранее, в августе 2025-го, неработающие пенсионеры получали в среднем 24 013 рублей. Таким образом, выплаты выросли почти на 2 тысячи рублей.

Страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. Февральское повышение проведут по уровню фактической инфляции, сейчас его размер оценивается в 6,8%. С 1 апреля пенсии увеличат еще на 3,3%.

"Новости дня": страховые пенсии в России увеличат дважды за 2027 год

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