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27 сентября, 04:38

Политика

Песков положительно оценил знания русского языка Зеленского

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил, что украинский лидер Владимир Зеленский помнит "исконный русский язык". Об этом он сообщил в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

После выступления на Генассамблее ООН Зеленский покидал здание в сопровождении охраны, попутно отвечая на вопросы журналистов. Один из них поинтересовался у украинского лидера, когда тот собирается прилететь в Москву. Зеленский ответил по-русски "на ракете", закончив фразу нецензурным словом.

"Хорошо, что господин Зеленский помнит исконный русский язык", – отметил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Зеленскому во время выступлений в ООН цитировать классиков, а не использовать нецензурную лексику и оскорбления. Дипломат отметила, что Зеленский говорит по-русски и дома, и за рубежом, однако, приезжая в ООН, позволяет себе подобные выражения.

В Госдуме также прокомментировали слова украинского лидера, заявив, что тот ведет себя как "клоун". Кроме того, депутаты обратили внимание на нервозное поведение Зеленского на пленарном заседании, где тот переминался с ноги на ногу. По мнению парламентариев, это говорит о неадекватном состоянии президента Украины.

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