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27 сентября, 04:57

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ТАСС: взрывы прозвучали ночью в Киеве и Виннице на Украине

Несколько взрывов прогремело ночью в Киеве и Виннице на Украине – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в ночь на 27 сентября в Киеве и Виннице на Украине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения украинских изданий.

Кроме того, вечером 26 сентября звуки взрывов также раздались в Николаеве. Местные власти пока не комментировали ситуацию. На момент публикации воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины, включая Киевскую, Одесскую, Сумскую и другие области страны.

Ранее российские военные нанесли удары БПЛА по объектам портовой и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, бойцы РФ нанесли удар по месту сборки и хранения украинских беспилотников ООО "Файер Поинт" в Борисполе Киевской области. По данным Минобороны РФ, на объекте также хранились двигатели, которые использовались для ракет "Фламинго".

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