Фото: depositphotos/billperry

Украина перерасходовала бюджет текущего года, что привело к резкому наращиванию террористических атак ВСУ на Россию. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что Киеву стоит сначала дожить до конца 2026 года, прежде чем обсуждать бюджет на 2027-й. Мирошник указал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что экс-министр обороны страны Михаил Федоров перерасходовал средства, выделенные на военное переоснащение.

"Мы это почувствовали в виде террористических атак, мы увидели, что в три–четыре раза увеличилось количество тех же дронов, которые направляются на гражданские объекты, на автобусы, на железную дорогу, на маркетплейсы, на школы, больницы. Мы почувствовали, что туда ушло колоссальное количество денег", – сказал Мирошник, которого цитирует ТАСС.

По его словам, перерасход произошел в том числе в ущерб социальным выплатам.

"Жизнь того же пенсионера или педагога украинского для Зеленского, Федорова и компании вообще не представляет никакого интереса, разве что они понадобятся для того, чтобы проголосовать за того или иного", – заключил Мирошник.

Ранее Зеленский заявил, что из-за дефицита оборонного бюджета Украины ВСУ могут столкнуться с задержками поставок беспилотников и их нехваткой в первом квартале 2027 года.

Уточнялось, что "дыра" в бюджете министерства обороны Украины составляет порядка 27 миллиардов долларов. Зеленский охарактеризовал этот дефицит как "космический" и заявил, что для обретения оптимизма Киеву "нужны деньги".