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CNN: китайские чиновники недовольны освещением визита Си Цзиньпина в США

В Китае остались недовольны освещением визита Си Цзиньпина в США – СМИ

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Китайские официальные лица выразили недовольство тем, как в Соединенных Штатах освещали визит председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, запрет президента США Дональда Трампа на работу трех новостных изданий, включая CNN, нарушил месяцы подготовки государственного визита китайского лидера. Это вызвало раздражение как у американских, так и у китайских чиновников из-за ограниченного освещения саммита.

Советник МИД Китая Ву Синьбо в разговоре с CNN выразил сожаление в связи с тем, что аудитория США получила недостаточно информации о встрече двух лидеров. По его словам, более широкое распространение материалов "могло бы способствовать улучшению атмосферы в американо-китайских отношениях".

Ранее Трамп объявил о немедленном лишении допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MSNBC и газеты Politico. Причиной стало постоянное распространение этими изданиями "лживых новостей". Глава Белого дома также пригрозил, что за этими тремя изданиями последуют другие СМИ.

В ответ на это журналисты Белого дома и ряд телевещателей обвинили администрацию США в нарушении первой поправки к Конституции США о свободе слова. Упомянутые издания отказались освещать мероприятия с участием Трампа, к бойкоту присоединились другие СМИ.

Позже федеральный судья в США постановил, что Трамп должен восстановить доступ в Белый дом для журналистов. Судья счел, что запрет американского лидера противоречит конституции.

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