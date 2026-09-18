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18 сентября, 22:57

Политика

Трамп лишил журналистов CNN, MS NOW и Politico доступа в Белый дом

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном лишении допуска в Белый дом журналистов телеканалов CNN, MSNBC и газеты Politico. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я с гордостью сообщаю, что немедленно лишаю доступа в Белый дом лживые CNN, MS NOW (которая недавно сменила название с MSNBC из-за отсутствия зрителей и доверия) и Politico", – заявил Трамп.

По словам американского президента, причиной стало постоянное распространение этими изданиями "лживых новостей". Он подчеркнул, что СМИ не должны иметь возможности рассказывать небылицы о властях Соединенных Штатов.

Отдельно Трамп упомянул Politico, обвинив издание в коррупции. Он заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена оформила на газету "незаконную, нелепую подписку" на рекордную сумму в 8 миллионов долларов, которая поступала непосредственно от правительства США.

Глава Белого дома также пригрозил, что за этими тремя изданиями последуют другие СМИ.

Ранее Трамп пообещал найти "грязных собак", виновных в утечке секретных данных по Ирану. При этом американский лидер опубликовал ссылку на The Washington Post, где был опубликован материал "Что слитые утечки об Иране говорят о Трампе".

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