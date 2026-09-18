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18 сентября, 20:23

Транспорт

ГАИ проведет массовые проверки водителей 19–20 сентября

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В ближайшие выходные, 19–20 сентября, Госавтоинспекция организует массовые и сплошные проверки водителей. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых автомобилистов, сообщили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы будут работать в усиленном режиме на дорогах Пензенской, Ивановской, Кировской областей и других регионов России. Такие рейды проводятся на постоянной основе. В преддверии выходных в ГАИ напомнили о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Нетрезвый водитель создает угрозу для жизни не только себя, но и пассажиров, а также других участников движения, отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич. Он призвал граждан сообщать в полицию о тех, кто ведет себя на дороге неадекватно или управляет автомобилем в нетрезвом виде.

В ведомстве напомнили, что за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования предусмотрено лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что ЦОДД проверил территории возле 929 школ во всех округах Москвы. Детская безопасность на дорогах является одним из приоритетов стратегии развития транспорта до 2030 года. К 1 сентября было реализовано свыше 100 первоочередных инициатив.

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