Более 100 проектов ЦОДД реализовали для безопасности школьников на столичных дорогах

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в 2026 году проверили территории возле 929 школ во всех округах Москвы и подготовили проекты повышения безопасности дорожного движения, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что детская безопасность на дорогах является одним из приоритетов стратегии развития транспорта до 2030 года. К 1 сентября уже реализовано свыше 100 первоочередных инициатив: обустроены 27 новых переходов, 24 искусственные неровности, пять островков безопасности, по двум адресам установлены светофоры, создано 41 парковочное место. Осенью планируется осуществить еще более 300 проектов.

В числе выполненных работ – изменение скоростного режима на 18 участках, введение ограничений на остановку и стоянку на 14 участках, а также размещение 23 знаков "Дети" со световозвращающей окантовкой.

Например, на 3-й Кабельной улице возле дошкольного отделения школы № 1321 "Ковчег" обустроили пешеходный переход с островком безопасности и искусственными неровностями, скорость снизили с 60 до 30 километров в час и добавили 14 парковочных мест.

Новые переходы появились на Загородном шоссе, в Дегунинском проезде и Проектируемом проезде № 2017. На Новокосинской улице и улице Исаковского установили светофоры.

В поселке Птичном обустроили два островка безопасности. Знаки "Дети" разместили на улицах Даниловский Вал и Сосенский Стан. На проезде от Загородного шоссе до Симферопольского шоссе и на улице Короленко снизили максимальную скорость до 30 километров в час.

Осенью планируется обустроить 47 пешеходных переходов, 72 искусственные неровности, 19 островков безопасности, изменить скоростной режим на 93 участках, ограничить стоянку на 65 участках, установить светофоры по 14 адресам, разместить 47 знаков "Дети" и создать 375 парковочных мест.

Все меры – часть системной работы ЦОДД по анализу аварийности.

Ранее сообщалось, что специалисты ЦОДД за последние 10 лет осуществили в городе более 500 масштабных проектов по переразметке дорог. В Москве появились дополнительные полосы, новые развороты, турбокольцевые перекрестки. Это позволяет уменьшить время в пути и повысить пропускную способность.

