Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 10:49

В мире
Главная / Новости /

NYP: сотрудники Пентагона смогут передавать правительству США данные об НЛО

Сотрудники Пентагона смогут передавать правительству США данные об НЛО

Фото: depositphotos/icholakov01

Пентагон разрешил действующим и бывшим военнослужащим, сотрудникам и подрядчикам ведомства передавать секретные данные о неопознанных аномальных явлениях (UAP) уполномоченным чиновникам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The New York Post.

Новое разрешение позволяет разглашать информацию представителям президентской рабочей группы PURSUE без риска гражданских или административных санкций. Как отмечается в материале, этот шаг призван создать механизм для анализа и возможного рассекречивания документов, касающихся UAP, что полностью соответствует требованию президента США Дональда Трампа обеспечить всестороннюю прозрачность в вопросах, связанных с этими явлениями.

Мера дополняет июльскую директиву, которая обязывает Пентагон и разведку разрешить бывшим сотрудникам обращаться в Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) или в рабочую группу PURSUE.

Ранее психолог Дженнис Вилхауэр рассказала о подготовке в Штатах плана действий на случай подтверждения существования НЛО. По ее словам, документ предусматривает возможность американских властей в случае необходимости взять на себя координацию действий на международном уровне. Однако план не означает подтверждения существования инопланетной жизни со стороны США.

Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО

Читайте также


за рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика