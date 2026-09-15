NYP: сотрудники Пентагона смогут передавать правительству США данные об НЛО

Фото: depositphotos/icholakov01

Пентагон разрешил действующим и бывшим военнослужащим, сотрудникам и подрядчикам ведомства передавать секретные данные о неопознанных аномальных явлениях (UAP) уполномоченным чиновникам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The New York Post.

Новое разрешение позволяет разглашать информацию представителям президентской рабочей группы PURSUE без риска гражданских или административных санкций. Как отмечается в материале, этот шаг призван создать механизм для анализа и возможного рассекречивания документов, касающихся UAP, что полностью соответствует требованию президента США Дональда Трампа обеспечить всестороннюю прозрачность в вопросах, связанных с этими явлениями.

Мера дополняет июльскую директиву, которая обязывает Пентагон и разведку разрешить бывшим сотрудникам обращаться в Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) или в рабочую группу PURSUE.

Ранее психолог Дженнис Вилхауэр рассказала о подготовке в Штатах плана действий на случай подтверждения существования НЛО. По ее словам, документ предусматривает возможность американских властей в случае необходимости взять на себя координацию действий на международном уровне. Однако план не означает подтверждения существования инопланетной жизни со стороны США.