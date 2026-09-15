Умер бывший вице-президент FIDE Макропулос

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Бывший вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиос Макропулос умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила пресс-служба Греческой шахматной федерации на своем сайте.

Причины смерти неизвестны. Макропулос родился 29 сентября 1953 года. В 1972 году он выиграл мужской чемпионат Греции и вскоре дебютировал на шахматной Олимпиаде. Также являлся участником 9-го командного чемпионата Европы – 1989 в Хайфе.

Макропулос занимал пост вице-президента FIDE с 1996 по 2018 год. В период с 2015 по 2018 год исполнял обязанности главы FIDE после того, как ее президента – россиянина Кирсана Илюмжинова – Минфин США включил в санкционный список.

В связи с этим Илюмжинов временно передал юридические, финансовые и деловые полномочия, касающиеся деятельности федерации, Макропулосу. С 1982 по 2021 год экс-вице-президент FIDE занимал должность руководителя Греческой шахматной федерации.