15 сентября, 13:53Спорт
Станислав Матвеев назначен главным арбитром матча РПЛ "Спартак" – "Факел"
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Арбитр Станислав Матвеев будет судьей матча девятого тура РПЛ между московским "Спартаком" и воронежским "Факелом" 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Матвееву будут Алексей Лунев и Александр Богданов, резервным судьей станет Ранэль Зияков. За работу системы ВАР будут отвечать Роман Сафьян и Сергей Цыганок, инспектором назначен Эдуард Малый.
РФС также объявил назначения на другие матчи тура с участием московских клубов. 16 сентября Рафаэль Шафеев будет главным арбитром встречи "Родины" и казанского "Рубина", а матч "Локомотива" с самарским клубом "Крылья Советов" обслужит бригада во главе с Данилом Набокой.
17 сентября Андрей Прокопов рассудит игру "Ростова" и московского "Динамо". На матч "Динамо" (Махачкала) – ЦСКА назначен Антон Фролов.
Ранее "Спартак" в седьмом туре РПЛ в гостях проиграл столичному "Динамо" со счетом 2:1. Красно-белые открыли счет на 21 минуте благодаря голу Данила Пруцева, однако до перерыва Ярослав Гладышев и Артур Гомес вывели хозяев вперед. Во втором тайме "Динамо" осталось в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина, но сохранило победный счет.
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