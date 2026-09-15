PM: пять минут чтения способны снизить уровень стресса на 20%

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Чтение для удовольствия может снижать уровень стресса и помогать сохранять когнитивные функции с возрастом. К данному выводу пришли исследователи Кембриджского университета, которые совместно с благотворительной организацией The Queen’s Reading Room изучили влияние книг на здоровье.

Обзор, опубликованный в журнале Psychological Medicine, подготовили профессор кафедры психиатрии Барбара Сахакян и доктор Кристель Лэнгли. По их данным, даже пять минут чтения художественной литературы способны снизить уровень стресса на 20%. При этом книги оказались более популярным способом получить эмоциональную поддержку, чем вино или горячая ванна: к ним обращались 35% опрошенных против 31 и 10% соответственно.

Авторы работы отмечают, что конкретный формат чтения не столь важен, как его доступность и удовольствие от процесса. Например, графические романы могут помочь детям, которым сложно начать с объемных классических произведений. У взрослых регулярное чтение, помимо прочего, связано с развитием эмпатии и большей терпимостью к чужим взглядам.

Особенно заметный эффект исследователи обнаружили у тех, кто начал читать для удовольствия в детстве. Анализ данных более 10 тысяч молодых людей показал связь такой привычки с лучшей памятью и успеваемостью, а также меньшей распространенностью психических расстройств.

Польза сохраняется и в более позднем возрасте. Исследование с участием почти 5,5 тысячи человек старше 55 лет показало, что регулярное чтение связано с меньшим риском когнитивных нарушений. Кроме того, чтение газет и книг, согласно приведенным в обзоре данным, на 33% снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.

Исследователи связывают эффект с изменениями в работе и структуре мозга. Сканирование показало увеличение объема серого вещества в областях, связанных с языком, обучением и эмоциями, у людей, регулярно читающих книги. Также у них укреплялись связи белого вещества.

Дополнительную пользу может давать совместное чтение. Участие в книжных клубах помогает пожилым людям поддерживать социальные контакты, справляться с одиночеством и может способствовать уменьшению риска когнитивного снижения. Такие встречи также позволяют людям с ограниченной подвижностью оставаться включенными в общественную жизнь.

Тем временем в московских библиотеках произошло обновление. В помещениях появились станции самообслуживания, позволяющие получить или вернуть книгу за несколько секунд без помощи сотрудника. В основе лежит технология RFID, благодаря которой в издания встраивают метки, а терминал считывает их, когда читатель кладет книгу на платформу и прикладывает единый билет. Сейчас 45 таких устройств работают в 19 библиотеках.

