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15 сентября, 15:24

Общество

Врачи в Подмосковье удалили мужчине мешавшую сидеть и двигаться опухоль

Фото: mz.mosreg.ru

Хирурги Щелковской больницы удалили мужчине доброкачественную опухоль мягких тканей, размер которой превышал 15 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Пациент жаловался на боль в ягодице, которая не проходила даже в состоянии покоя, а также на сильный дискомфорт во время движения и сидения. После диагностики врачи обнаружили новообразование и приняли решение о проведении операции.

По словам хирурга Андрея Скорпнева, в связи с размером образования нельзя было просто соединить края раны – это привело бы к формированию серьезного рубца. Кроме того, ягодичная область постоянно напряжена при ходьбе и сидении, поэтому необходимо было не только убрать опухоль, но и правильно восстановить поврежденные ткани.

В итоге, чтобы закрыть рану, специалисты решили сделать пластику собственными тканями пациента. Был сформирован участок кожи и находящихся под ней тканей возле раны. Хирург повернул его и расположил на месте убранной опухоли. При этом удалось сохранить естественное кровоснабжение.

Операция завершилась успешно, после этого мужчину выписали из медучреждения. Врачи напомнили о важности профилактических осмотров даже при отсутствии жалоб. Заболевания, обнаруженные на ранних стадиях, легче вылечить без операций.

Ранее врачи Серпуховской больницы извлекли из носа пациентки фрагмент зубной пломбы, который пролежал там много лет. Инородное тело было выявлено случайно при компьютерной томографии у стоматолога. Медики аккуратно достали его и убрали грибковые массы, которые образовались в гайморовой пазухе из-за постороннего предмета.

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