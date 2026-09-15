Трамп заявил, что Кеннеди-центр закроют по соображениям безопасности

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Совет управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в столице США принял решение закрыть учреждение по соображениям безопасности. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Совет управляющих Кеннеди-центра сегодня почти единогласно решил закрыть здание по соображениям безопасности, чтобы можно было начать процесс реконструкции", – написал он.

По словам Трампа, закрытие произойдет немедленно. Однако масштабные ремонтные работы не смогут начаться раньше, чем окружной суд Вашингтона вынесет решение относительно переименования центра, которое одобрил совет управляющих.

Президент допустил, что разбирательство по этому вопросу может дойти до Верховного суда США. Если переименование не будет одобрено и там, реконструкция и реновация вообще не состоятся.

Пока же, добавил Трамп, в фонды Кеннеди-центра внесено 17 миллионов долларов из пожертвований, собранных по инициативе главы администрации США, чтобы учреждение могло оставаться "на плаву".

До этого Трамп поддержал идею переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку. По его словам, многие предлагали такое изменение, назвав Нью-Мексико одним из самых известных штатов, где когда-либо фальсифицировали результаты выборов. Трамп добавил, что новое название звучит гораздо престижнее и красивее.