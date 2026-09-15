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15 сентября, 21:48

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Axios: в Демпартии США произошел раскол из-за санкций против РФ

СМИ сообщили о расколе в Демпартии США из-за санкций против РФ

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Законопроект о санкциях против России, который республиканцы продвигают в палате представителей США, вызвал разногласия внутри Демократической партии. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, руководство демократов открыто выступает против документа, однако не все конгрессмены готовы занять такую позицию. Ключевая проблема – законопроект позволит администрации США вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти.

Таким образом, демократам придется выбирать между помощью Украине и новыми полномочиями в определении торговой политики для президента США Дональда Трампа.

Конгрессмены Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил заявили, что демократы твердо поддерживают Украину, но закон о санкциях покойного Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы.

Ранее сообщалось, что палата представителей США на этой неделе рассмотрит законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение ограничений в отношении высшего политического и военного руководства России, государственных компаний, а также вторичных санкций против торговых партнеров страны.

Кроме того, документ допускает возможность введения пошлин в размере 100% на товары из стран, являющихся основными покупателями российских нефти и газа.

В посольстве России заявили, что новые санкции нанесут ущерб прежде всего самим США. В диппредставительстве также отметили неэффективность уже действующих рестрикций.

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