Фото: kremlin.ru

Отмена санкций необходима, чтобы насытить мировой энергорынок топливом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, этому мешают именно незаконные ограничения на поставки энергоресурсов. При этом обеспечение безопасной работы НПЗ и рост производства нефтепродуктов не помогут в этом. Главная сложность связана с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.

"И только тогда мир насытится этими нефтепродуктами, мировые рынки и цены пойдут вниз", – сказал представитель Кремля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что Киев согласился не наносить удары по российским объектам энергетики. Москва, в свою очередь, согласилась сделать то же самое. По словам президента США, рост мировых цен на топливо в основном связан не с ситуацией вокруг Ирана, а с конфликтом на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить удары по российской энергетике, если Россия воздержится от атак на украинские энергообъекты. Песков отметил, что РФ приветствует любой призыв к Украине остановить удары по мирной экономической инфраструктуре.

