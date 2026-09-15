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15 сентября, 13:32

Общество

Участников МФМ растрогало выступление параальпиниста Набиева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/rustam_nabiev92

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ) состоялась премьера шоу "Вызов". Участников мероприятия растрогало выступление параальпиниста Рустама Набиева, который первым в истории поднялся на Эверест на одних руках. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В 2015 году, когда в Омске обрушилась казарма ВДВ, мужчина оказался под завалами на семь часов. Он пережил клиническую смерть и потерял обе ноги. Несмотря на эти тяжелые испытания, он сумел достичь вершин Эльбруса, Манаслу, Аконкагуа, Килиманджаро и Арарата. И 20 мая 2026 года он стал первым в мире, кто поднялся на Эверест, используя только руки.

На сцене Набиев рассказал участникам фестиваля свою историю. Зал не смог сдержать слез.

"Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах", – отметил он.

Параальпинист подчеркнул способность продолжать путь, когда становится тяжело. После травмы мужчине не раз говорили, что прежняя жизнь закончилась, что горы остались в прошлом.

"Передо мной стоял выбор: пойти на поводу у чужого мнения или сделать все по-своему. Я выбрал второй вариант", – добавил Набиев.

Международный фестиваль молодежи завершится 17 сентября. В этом году он объединил 10 тысяч участников из 191 государства. Российская столица представила на нем стенд "Москва – город будущего".

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